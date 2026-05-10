Serie A, la Roma vince (con polemica) e aggancia il Milan! Bagarre Champions, rossoneri sotto pressione

Serie A, la Roma vince (con polemica) e aggancia il Milan! Bagarre Champions, rossoneri sotto pressione
Ieri alle 20:09News
di Manuel Del Vecchio

La Roma vince a Parma tra mille polemiche ed un recupero da 14 minuti, ribaltando il 2-1 che i padroni di casa avevano trovato praticamente al novantesimo. La squadra di Gasperini vince su rigore (contestato) e aggancia momentaneamente il Milan in classifica! È bagarre Champions, rossoneri sotto pressione. Diventa ancora più importante la sfida di questa sera a San Siro contro l'Atalanta.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Inter 85
Napoli 70
Juventus 68*
Milan 67
Roma 67*
Como 65*
Atalanta 55
Lazio 51*
Udinese 50*
Bologna 49
Sassuolo 49*
Torino 44*
Parma 42*
Genoa 41*
Fiorentina 38*
Cagliari 37*
Lecce 32*
Cremonese 31*
Verona 20*
Pisa 18*

*una partita in più