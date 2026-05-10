Serie A, la Roma vince (con polemica) e aggancia il Milan! Bagarre Champions, rossoneri sotto pressione

vedi letture

La Roma vince a Parma tra mille polemiche ed un recupero da 14 minuti, ribaltando il 2-1 che i padroni di casa avevano trovato praticamente al novantesimo. La squadra di Gasperini vince su rigore (contestato) e aggancia momentaneamente il Milan in classifica! È bagarre Champions, rossoneri sotto pressione. Diventa ancora più importante la sfida di questa sera a San Siro contro l'Atalanta.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 85

Napoli 70

Juventus 68*

Milan 67

Roma 67*

Como 65*

Atalanta 55

Lazio 51*

Udinese 50*

Bologna 49

Sassuolo 49*

Torino 44*

Parma 42*

Genoa 41*

Fiorentina 38*

Cagliari 37*

Lecce 32*

Cremonese 31*

Verona 20*

Pisa 18*

*una partita in più