Milan-Atalanta, pronto Leao al posto di Pulisic: 250^ presenza nei top 5 campionati europei

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Con l'assenza di Pulisic, che ha rimediato un problema muscolare al gluteo durante la rifinitura (LEGGI QUI), al suo posto è pronto il portoghese Rafa Leao che sarebbe dovuto partire dalla panchina. Per il 10 rossonero sarà la 250° partita nei cinque grandi campionati europei. L'attaccante è il più giovane con almeno 70 gol (72) e 45 assist (46) dall'esordio nella stagione 2017/2018

MILAN-ATALANTA, LA PROBABILE FORMAZIONE

16 Maignan

5 De Winter 46 Gabbia 31 Pavlovic

56 Saelemaekers 8 Loftus-Cheek 4 Ricci 12 Rabiot 33 Bartesaghi

7 Gimenez 10 Leao

A disposizione: 1 Terracciano, 57 Pittarella, 27 Odogu, 24 Athekame, 2 Estupinan, 30 Jashari, 19 Fofana, 18 Nkunku, 9 Fullkrug.

Allenatore: Massimiliano Allegri