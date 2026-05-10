De Winter a DAZN: "ci siamo detti di fare una corsa in più per il compagno, quello che avevamo ad inizio stagione ma che ora abbiamo un po’ perso”

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Koni De Winter ha parlato a DAZN prima di Milan-Atalanta.

Che settimana è stata?

“Abbiamo lavorato come ogni settimana, ci siamo dati una spinta in più come gruppo, ci siamo detti di fare una corsa in più per il compagno, quello che avevamo ad inizio stagione ma che ora abbiamo un po’ perso”.

Il mister è stato più psicologo quindi? “No, ha fatto tutto come ha fatto sempre”.