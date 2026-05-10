FOTO MN - Parte la contestazione. In testa al corteo uno striscione contro Furlani

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È partita la contestazione dei tifosi del Milan, annunciata da tutta la settimana, nel pre partita della gara contro l'Atalanta che si giocherà questa sera a San Siro alle ore 20.45, snodo cruciale per la conquista della qualificazione in Champions League. Il corteo capeggiato dalla Curva Sud è partito da Piazza Axum in direzione stadio ed è guidato in testa da uno striscione molto eloquente, contro l'amministratore delegato rossonero: "Furlani vattene". Questo il messaggio del tifo rossonero all'indirizzo della proprietà.

L'INTRO DELLA FANZINE DELLA CURVA SUD CONTRO LA PROPRIETÀ ROSSONERA (LEGGI QUI LA VERSIONE COMPLETA)

"Esattamente 4 anni fa festeggiavamo la vittoria di uno degli scudetti più belli della storia del Milan, un campionato vinto ammirando in campo tutte le componenti che resero quella squadra vincente anche quando sulla carta non era la favorita: coraggio, grinta, compattezza, unità, voglia di vincere, la forza del gruppo e il supporto incredibile di una tifoseria capace di trasformare il sangue in fuoco, un autentico concentrato di MILANISMO che regalò a tutto il popolo rossonero una vittoria indimenticabile. E oggi, dopo 4 anni, dove siamo arrivati?

Quella squadra vincente, alla quale sarebbero bastati pochi innesti ma di spessore internazionale per ambire a grandi traguardi, è stata smantellata completamente da una dirigenza totalmente incapace e incompetente, guidata da quel GIORGIO FURLANI che resta caparbiamente in piedi sulle macerie del SUO fallimento sportivo che è sotto gli occhi di tutti, tranne di chi non ha interesse a cacciarlo e di chi incentra la sua visione del Milan in un'ottica esclusivamente finanziaria e speculativa basata sul solo tornaconto economico, calpestando puntualmente e vergognosamente la storia del Milan, il suo blasone, la sua tradizione e quelle ambizioni che accompagnano da sempre i tifosi rossoneri".