Leao riattiva Instagram grazie a… Balentien: l’esultanza dei ragazzi della primavera
Rafa Leao aveva disattivato il suo account Instagram dopo il pareggio casalingo contro la Juventus, partita nella quale il 10 del Milan aveva ricevuto abbondanti fischi dai tifosi (non dalla curva sud) presenti allo stadio nel momento del cambio. Ieri però, improvvisamente il profilo è stato riattivato e Rafa è tornato postando una storia molto significativa.
BALENTIEN, IL SURF ALLA LEAO
Nella giornata di ieri, la primavera del Milan è stata ospite dei giovani del Parma. Match perso 4-2 dai rossoneri che però avevano già raggiunto la salvezza matematica. L'episodio che Rafa ha ripubblicato è stato l'esultanza di Balentien in seguito al suo gol del momentaneo 0-1. Di quale esultanza stiamo parlando? Chiaramente del surfista, proprio quella del portoghese, che è stata poi replicata non solo dalla punta olandese ma anche dagli altri compagni che erano a festeggiare con lui. Un richiamo dunque ad un esultanza che i tifosi rossoneri non vedono fare da parecchio tempo e che sperano possa essere di buon auspicio per questa sera.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan