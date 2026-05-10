Leao riattiva Instagram grazie a… Balentien: l’esultanza dei ragazzi della primavera

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Rafa Leao aveva disattivato il suo account Instagram dopo il pareggio casalingo contro la Juventus, partita nella quale il 10 del Milan aveva ricevuto abbondanti fischi dai tifosi (non dalla curva sud) presenti allo stadio nel momento del cambio. Ieri però, improvvisamente il profilo è stato riattivato e Rafa è tornato postando una storia molto significativa.

BALENTIEN, IL SURF ALLA LEAO

Nella giornata di ieri, la primavera del Milan è stata ospite dei giovani del Parma. Match perso 4-2 dai rossoneri che però avevano già raggiunto la salvezza matematica. L'episodio che Rafa ha ripubblicato è stato l'esultanza di Balentien in seguito al suo gol del momentaneo 0-1. Di quale esultanza stiamo parlando? Chiaramente del surfista, proprio quella del portoghese, che è stata poi replicata non solo dalla punta olandese ma anche dagli altri compagni che erano a festeggiare con lui. Un richiamo dunque ad un esultanza che i tifosi rossoneri non vedono fare da parecchio tempo e che sperano possa essere di buon auspicio per questa sera.