Genoa, tutte le statistiche del prossimo avversario del Milan in Serie A

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Il Genoa si appresta a prepare la sfida di domenica alle 12.00 contro il Milan di Allegri. Queste tutte le statistiche e dati dei rossoblù.

E' un momento davvero negativo per il Milan di Massimiliano Allegri. La vittoria in questo campionato manca da quasi un mese (19 aprile contro il Verona) e i punti in questa Serie A iniziano a diventare un vero e proprio macigno per la corsa Champions e non solo. In casa rossonera si vive un ambiente quasi diviso a metà, con diversi giocatori al di sotto dei propri standard e una parte di Milano, quella interista ancora intenta a festeggiare scudetto e Coppa Italia. In questa malinconica cornice si prepara la delicatissima sfida contro il Genoa. Queste statistiche e dati dei prossimi avversari del Milan:

Genoa, i numeri in questa Serie A: il gol manca da tre partite

Infatti, il Genoa non segna da tre match di fila in Serie A e l'ultima volta che ha registrato più partite consecutive senza andare a bersaglio nel torneo risale al periodo tra gennaio e febbraio 2022, quando in panchina si succedettero ben tre allenatori in quattro gare (Andriy Shevchenko, Abdoulay Konko e Alexander Blessin). Inoltre, in casa, il Genoa ha vinto cinque degli ultimi otto match di campionato (3P): tanti successi quanti quelli collezionati dal Grifone nelle precedenti 18 gare interne giocate nel torneo (5N, 8P).

Il Genoa così nel girone di ritorno

La squadra di De Rossi ha conquistato 25 punti nel girone di ritorno di questa Serie A: ben nove in più rispetto a tutti quelli ottenuti all'andata (16) - si tratta della seconda differenza positiva più ampia nel torneo in corso tra la prima e la seconda metà di stagione, dietro solo alla Fiorentina (+12).