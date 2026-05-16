Genoa, i convocati di mister De Rossi. Recuperati Baldanzi e Otoa

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Daniele De Rossi ha diramato la lista dei convocati per la partita di domani che il Genoa disputerà al Ferraris contro il Milan

Il Genoa ha comunicato la lista dei giocatori convocati da mister Daniele De Rossi per la partita che domani alle ore 12 si giocherà al Luigi Ferraris contro il Milan. Non risultano tra i disponibili Cornet, Onana, Norton–Cuffy e Ostigard; mentre invece hanno recuperato appena in tempo sia Baldanzi che Otoa. Di seguito il comunicato del club rossoblù.

"I calciatori selezionati dallo Staff Tecnico per la partita con il Milan, valida per la 37ma partita di Serie A Enilive 2025/26.

Alex Amorim

Tommaso Baldanzi

Justin Bijlow

Lorenzo Colombo

Mamedi Doucoure

Jeff Ekhator

Caleb Ekuban

Mikael Ellertsson

Morten Frendrup

Jacopo Grossi

Lukas Klisys

Gael Lafont

Nicola Leali

Ruslan Malinovskiy

Alessandro Marcandalli

Aaron Martin

Patrizio Masini

Sebastian Otoa

Latif Ouedraogo

Stefano Sabelli

Daniele Sommariva

Johan Vasquez

Vitor Vitinha

Nils Zatterstrom"

