Genoa, i convocati di mister De Rossi. Recuperati Baldanzi e Otoa
Il Genoa ha comunicato la lista dei giocatori convocati da mister Daniele De Rossi per la partita che domani alle ore 12 si giocherà al Luigi Ferraris contro il Milan. Non risultano tra i disponibili Cornet, Onana, Norton–Cuffy e Ostigard; mentre invece hanno recuperato appena in tempo sia Baldanzi che Otoa. Di seguito il comunicato del club rossoblù.
"I calciatori selezionati dallo Staff Tecnico per la partita con il Milan, valida per la 37ma partita di Serie A Enilive 2025/26.
Alex Amorim
Tommaso Baldanzi
Justin Bijlow
Lorenzo Colombo
Mamedi Doucoure
Jeff Ekhator
Caleb Ekuban
Mikael Ellertsson
Morten Frendrup
Jacopo Grossi
Lukas Klisys
Gael Lafont
Nicola Leali
Ruslan Malinovskiy
Alessandro Marcandalli
Aaron Martin
Patrizio Masini
Sebastian Otoa
Latif Ouedraogo
Stefano Sabelli
Daniele Sommariva
Johan Vasquez
Vitor Vitinha
Nils Zatterstrom"
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