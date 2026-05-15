De Rossi contro il Milan non recupererà uno dei suoi giocatori migliori

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A due giorni dalla sfida contro il Milan Daniele De Rossi ha annunciato in conferenza il forfait di uno dei suoi giocatori migliori.

Nel giorno dell'anti vigilia di Genoa-Milan Daniele De Rossi, allenatore del Grifone, è intervenuto in conferenza stampa presso il centro sportivo "Gianluca Signorini" di Pegli per presentare la sfida in programma domenica ed annunciare l'assenza, oramai recidiva, di uno dei suoi giocatori migliori, Norton-Cuffy, che non riesce dunque a recuperare neanche per l'ultima in casa.

Norton-Cuffy rientrerà?

"Non penso che lo convocheremo. E’ un percorso di reinserimento all’attività che deve essere graduale. Nella partita in cui l’ho messo a sinistra mi è piaciuto tantissimo. E’ rientrato ma ha avuto un fastidio dovuto anche dai viaggi che ha fatto. Abbiamo fatto questi risultati senza Brooke senza Baldanzi, con Messias che si è fatto male diverse volte, Ekuban o tanti giocatori che hanno avuto qualche problemino. Nonostante questo abbiamo ottenuto una salvezza giusta. Ostigard ieri si è fermato per un fastidio che non dovrebbe essere grave. Vasquez sta tirando la carretta. Hanno tutti quanti grande voglia di salutare la nostra tifoseria, per l’ultima partita di campionato in casa, però vediamo il modo di gestire gli altri carichi, perché sono anche due giocatori nella fattispecie che dovranno fare la Coppa del Mondo, un evento unico per un calciatore".