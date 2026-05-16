Ultras Genoa caricano la sfida col Milan: "Scateniamo l'inferno!"

vedi letture

Domani, alle 12.00, si giocherà Genoa-Milan e gli ultras della squadra ligure provano a caricare l'ambiente con un lungo comunicato

I gruppi del tifo organizzato della Gradinata Nord del Genoa hanno rilasciato un comunicato in merito alla partita di domani dove si invita il pubblico di Marassi a caricare l’ambiente in vista della sfida di domani col Milan:

"Negli ultimi giorni siamo stati inermi spettatori del deprimente teatrino legato all’orario della prossima giornata: solo l’ultima di tante cadute di stile di un calcio sempre più ostaggio di televisioni, interessi e decisioni prese senza il minimo rispetto per chi vive davvero questo sport con passione.

L’ennesima dimostrazione di quanto i tifosi vengano considerati l’ultima ruota del carro, quando invece rappresentano l’unico vero patrimonio da difendere e salvaguardare. Nonostante tutto, domenica andrà in scena l’ultima partita casalinga di una stagione iniziata tra mille difficoltà, ma dalla quale siamo usciti ancora una volta tutti insieme, compatti al fianco di squadra e mister, trascinando il Genoa fino alla salvezza.

Proprio per questo domenica vogliamo chiudere a modo nostro, creando ancora una volta qualcosa di unico, a dispetto di chi sta trasformando il calcio in qualcosa sempre più lontano dalla sua gente. Chiediamo a tutti i Genoani di presentarsi allo stadio con maglia, sciarpa e bandiera rossoblù, per vivere un’altra giornata all’insegna della Genoanità e della passione che da sempre ci contraddistingue. Scateniamo l'inferno!".