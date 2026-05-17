Genoa, Diego Lopez: "Stiamo programmando il futuro con De Rossi"

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Il DS del Genoa Diego Lopez ha parlato a DAZN prima della sfida contro il Milan. Le sue parole:

Da dove nasce questa stagione?

“Penso che arriva dalla nostra forza mentale, da questo stadio, da un mister che ha capito subito cosa avesse bisogno la squadra, che si è inserito subito nella mentalità genoana e mi ha stupito, non è semplice”.

Sul futuro di De Rossi:

“Si è parlato tanto di questa situazione. Siamo felici della nostra scelta. Ha dimostrato che sarà uno dei grandi allenatori del panorama europea. Siamo felici di averlo con noi e stiamo già programmando con lui la prossima stagione”.