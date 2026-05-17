Genoa, De Rossi: "Orgoglioso della squadra. Siamo andati sotto con un errore, bravo il loro attaccante a crederci"
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Daniele De Rossi ha parlato a DAZN al termine di Genoa-Milan. Le parole del tecnico dei rossoblu:
Primo tempo da squadra tosta. Poi l’episodio del secondo tempo. Quanto è orgoglioso di una prestazione così?
“Sono orgoglioso, hanno fatto la partita che volevamo. A fine primo tempo gliel’ho detto, al di là degli errori, non avevo dubbi che avrebbero fatto quel tipo di prestazione. Nel primo tempo ci è mancato il tiro in porta. Nel secondo tempo siamo andati sotto con questo piccolo incidente, errori che possono succedere. Bravo il loro attaccante a crederci. Lì un qualcosina è cambiato, non ci siamo disuniti e abbiamo avuto anche qualche occasione per pareggiare”.
autore
Manuel Del Vecchio
Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato.
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