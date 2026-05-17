Genoa, De Rossi esalta il Milan: "E' vero che gli mancava tanta gente, ma è una squadra fortissima"

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Daniele De Rossi ha voluto commentare così il Milan e la partita giocata contro i rossoneri. Queste le sue considerazioni a fine gara

L'allenatore del Genoa Daniele De Rossi, al termine della partita vinta dai rossoneri di Massimiliano Allegri, è intervenuto così spiegando ed analizzando la gara. Tanti errori e un clima incessante, soprattutto ad inizio secondo tempo poco dopo il primo gol di Nkunku. Proprio di questo episodio e della forza dei rossoneri, l'ex storico centrocampista e capitano della Roma ha voluto commentare così. Di seguito un estratto delle sue considerazioni al termine della partita.

DE ROSSI DOPO GENOA-MILAN

"In altre circostanze Abbiamo usufruito e goduto di errori di altre squadre. Questo è il calcio, soprattutto contro una squadra così forte bisogna essere perfetti. Secondo me lo siamo stati nel primo tempo, anche se avrei voluto qualche tiro in porta in più. Abbiamo visto gli undici del Milan, è vero che gli mancava tanta gente. Ma è una squadra fortissima, con grande qualità. Abbiamo fatto gran parte della gara gestendo, controllando e dominando il gioco. La differenza nel calcio la fa chi fa gol e chi commette i meno errori possibili. Oggi è toccato a noi, è toccato a un ragazzo molto giovane, fa parte del percorso ed è stato bravo attaccante loro a subire il rigore. Non tutti vanno su quella pressione, merito anche a loro".