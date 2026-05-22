Ordine controcorrente: "Il Milan non ha assolutamente bisogno di un altro ribaltone, altri dirigenti, altro allenatore, altri calciatori così da ricominciare da zero"

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Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Franco Ordine si è così espresso sul prossimo futuro del Milan.

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Franco Ordine si è così espresso sul prossimo futuro del Milan: "Nessuno sa cosa bolle nella pentola di Gerry Cardinale per la prossima stagione ma forse è il caso di ripetere quello di cui il Milan non ha sicuramente bisogno. E cioè di un altro ribaltone, altri dirigenti, altro allenatore, altri calciatori così da ricominciare da zero, premessa per portare a un’altra stagione di incognite e di promesse tradite.

Nessuno conosce il piano di Cardinale ma è bene che Gerry stesso sappia che Allegri - qualora centrasse la Champions - è disposto a restare a condizione che non ci siano intralci societari alla linea guida e che si provveda a un robusto potenziamento della rosa. Non solo. Cambiare ancora un ds per farne entrare un altro solo per soddisfare la voglia di cambiamento non è un indirizzo virtuoso. Non dimentichiamo inoltre che in caso di Champions oltre alla quota dei diritti tv, possono arrivare nelle casse del club anche i riscatti scontati di Pobega (7 milioni), Jimenez (12 milioni), Colombo (8-10), Morata (12) mentre sono in sospeso (dipende dalla salvezza della Cremonese) i riscatti di Terracciano e Bondò. Sicuri invece i rientri di Musah da Bergamo e di Bennacer da Zagabria per fine prestito, diversa la posizione di Chukwueze che ha una cifra di riscatto alta (27 milioni) su cui però gli inglesi vorrebbero trattare per risparmiare qualche milioncino. Infine i ritorni sicuri da inserire nella rosa per la rappresentanza italiana del settore giovanile sono Camarda dal Lecce, Comotto dallo Spezia e Zeroli dalla Juve Stabia".