Passerini: "C'è un passaggio con Allegri che non è stato risolto. Settimana prossima incontro decisivo"

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Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera, si è così espresso sul suo canale Youtube sul futuro di Massimiliano Allegri.

Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera, si è così espresso sul suo canale Youtube sul futuro di Massimiliano Allegri: "È stata confermata la volontà di Cardinale di restare con Allegri: c'è una sintonia tra di loro. Cardinale vede in lui un manager efficace. Per lui è un responsabile tecnico, quindi una specie di manager, che, al di là di come gioca o non gioca, cose che interessano relativamente al proprietario americano, sa cosa fare, che conosce il fatto suo, che sa come portare a termine gli obiettivi che vengono prefissati. Per Cardinale un allenatore che ti porta il risultato è un manager efficace; come lo fa, interessa relativamente. I due hanno parlato e si sono detti queste cose.

Il tema è che, per restare, Allegri vuole garanzia, soprattutto sulla questione delle ingerenze della società nel campo tecnico. E questo passaggio non è stato ancora risolto. Questo incontro, per cercare di sistemare la situazione, ci sarà settimana prossima. Nell'intervista a Cardinale onestamente io ci ho trovato anche un’autocritica. Quando mi dice: ‘ho commesso molti errori’, io ho trovato un Cardinale sicuramente più pratico del mondo calcistico italiano rispetto alle prime volte in cui ci eravamo parlati".