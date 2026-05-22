Serafini: "Ripartire da Allegri senza Furlani e magari Ibra sarebbe un'indicazione di aver recepito i segnali"

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Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, Luca Serafini, giornalista, si è così espressa sulla gestione del Milan: "Gerry Cardinale adesso, dopo le chiacchiere pro forma con i giornali e quelle negli spogliatoi, deve finalmente prendere coscienza che bisogna mettere ordine ai piani alti, stabilire gerenze e gerarchie, tracciare una strada seria che restituisca al Milan il blasone che merita, ricomporre il rapporto sfilacciato e indisponente con il tifo organizzato. Ripartire da Allegri senza Furlani e magari Ibrahimovic, sarebbe un'indicazione di aver recepito i segnali. Meglio tardi che mai.

Massimiliano Allegri ha i suoi difetti, su questo pianeta la perfezione non ha cittadinanza né tanto meno residenza, ma è coerente. Il suo calcio può non piacere ed essere considerato anacronistico. La preparazione delle sue squadre tende a dissolversi in primavera (problema da affrontare e risolvere). Le scelte possono essere sbagliate. Personalmente resto convinto che soltanto un uomo forte con le idee chiare sarebbe stato capace di restituire alla 37a giornata un barlume di Milan. Personalmente resto convinto che soltanto un uomo forte con le idee chiare possa tenere testa a una società confusa e di scarsa esperienza. Per l'estetica del gioco, turatevi il naso e andiamo avanti con Allegri. Chi altri se no...".