Per Cellino, Conte e Allegri sono i migliori tecnici per guidare una squadra di club

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L'ex presidente del Cagliari Massimo Cellino ha commentato il futuro della panchina dell'Italia, consigliando il profilo di Claudio Ranieri

Negli ultimi giorni circola con insistenza la voce su un possibile ritorno al Milan di Adriano Galliani. In merito a questa possibilità, La Gazzetta dello Sport ha chiesto ad un suo grande amico del mondo del calcio , Massimo Cellino, la sua opinione: "Io ho quasi 70 anni quest'anno e Adriano ne ha 12 anni più di me. Per il bene che gli voglio, gli auguro di vivere fino a 150 anni, ma per stare nel calcio ci vuole energia. Lui l'esperienza ce l'ha e gliela riconosco. In più ha vinto tutto e sa come si gestisce un club. Ciò premesso, se tornasse al Milan sarebbe difficile anche per lui rifare le cose del passato. Anche io vorrei tornare a fare gli assoli con la chitarra di 10 anni fa, ma il tempo passa... Il calcio è cambiato rispetto ai nostri tempi o quanto meno sono cambiati i proprietari: prima c'erano Berlusconi, Moratti, ora ci sono i fondi... Dirigenti bravi come Galliani o Cellino in circolazione non ne vedo, ma bisogna essere anche capaci di relazionarsi con le nuove tecnologie e con i cambiamenti che ci sono stati. Oppure avere dei collaboratori validi dei quali ci si fida".

Cellino ha poi parlato anche del futuro della panchina dell'Italia a cui sono stati accostati spesso anche Massimiliano Allegri e Antonio Conte: "Conte e Allegri sono i migliori tecnici per guidare una squadra di club, ma per la Nazionale serve un motivatore, uno psicologo, uno che sappia tirare fuori dai calciatori il massimo nei pochi allenamenti che ci sono a Coverciano durante l'anno. Per questo io prenderei Ranieri che sotto l'aspetto della comunicazione e del rapporto con i giocatori è il massimo. Claudio riesce a farsi voler bene dal gruppo e viene seguito da tutti. E poi c'è anche un aspetto economico: per un allenatore della Nazionale è anacronistico spendere certe cifre. L'Italia non può farlo. Chi vuole la Nazionale deve scendere a compromessi dal punto di vista economico".