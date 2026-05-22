Calabria sincero su Tonali: “Io non sarei mai andato, ma so che merita di poter vincere tutto”
MilanNews.it
David Calabria si è espresso in merito a Sandro Tonali, sulle scelte fatte dal centrocampista italiano nel passato e su quelle che prenderà quest’estate per la decisione della prossima squadra.
Davide Calabria, ex capitano del Milan, è stato ospite nell'ultima puntata di Sky Calcio Unplugged dove ha rilasciato una lunga intervista. Di seguito un estratto delle sue parole.
SU TONALI
"Non mi sorprende che possa andare in una squadra con il blasone del Manchester United. Credo che a ritroso abbia fatto la scelta giusta. Io per dirti non sarei mai andato ma so che lui per il giocatore che è merita una grande squadra che possa giocarsi tutte le coppe nel mondo. È un giocatore di livello superiore. Ha ancora tanto da dare e fisicamente è incredibile. Per me può fare benissimo in una squadra come il Manchester".
Pubblicità
News
Le più lette
3 Carosielli: "A differenza di Oaktree, RedBird ha fatto un po' lo show con l'inserimento nell'organigramma di Ibrahimovic"
4 Ordine controcorrente: "Il Milan non ha assolutamente bisogno di un altro ribaltone, altri dirigenti, altro allenatore, altri calciatori così da ricominciare da zero"
12/05 Giovanni Malagò ufficializza la candidatura alla presidenza Figc con il sostegno di Lega Serie B e associazioni sportive
Primo Piano
Modric: "Futuro? Sono molto contento a Milano, ma la cosa più importante ora è la partita di domenica e la qualificazione in Champions"
Franco OrdineCardinale: cambiare ds e tecnico vuol dire ricominciare da zero. A chi piace il ticket Malagò-Viglione? Prossimo designatore: Orsato o Doveri
Carlo PellegattiDelfi e la Pizia. Tutto un punto interrogativo. Il vento irrequieto del Nord. Galliani e una catena lineare.
Antonio VitielloE’ successo una cosa gravissima. La Champions non cancella gli errori. Rinnovo ad un passo. Poi?
La famiglia Ellison raccontata da chi aveva anticipato il possibile interesse sul Milan un mese fa: chi sono, patrimonio e modus operandi
ESCLUSIVA MN - Sabatini: "Questo Milan pensa prima ai risultati economici che a quelli sportivi. Allegri? Non vale la pena restare con questi dirigenti"
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com