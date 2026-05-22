Calabria sincero su Tonali: “Io non sarei mai andato, ma so che merita di poter vincere tutto”

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David Calabria si è espresso in merito a Sandro Tonali, sulle scelte fatte dal centrocampista italiano nel passato e su quelle che prenderà quest’estate per la decisione della prossima squadra.

Davide Calabria, ex capitano del Milan, è stato ospite nell'ultima puntata di Sky Calcio Unplugged dove ha rilasciato una lunga intervista. Di seguito un estratto delle sue parole.

SU TONALI

"Non mi sorprende che possa andare in una squadra con il blasone del Manchester United. Credo che a ritroso abbia fatto la scelta giusta. Io per dirti non sarei mai andato ma so che lui per il giocatore che è merita una grande squadra che possa giocarsi tutte le coppe nel mondo. È un giocatore di livello superiore. Ha ancora tanto da dare e fisicamente è incredibile. Per me può fare benissimo in una squadra come il Manchester".