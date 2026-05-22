Accommando: “Rinnovo Vlahovic-Juve? Partita aperta ma al momento è più no che si”

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Il rinnovo di Dusan Vlahovic con la Juventus è sempre più in bilico anche se, come riferisce Orazio Accommando, la partita è ancora tutta aperta.

Orazio Accommando, esperto di calciomercato, ha parlato nell'odierna puntata di Sportmediaset della situazione che riguarda Vlahovic e il rinnovo con la Juventus. Secondo il giornalista, la partita è ancora tutta aperta anche se filtra pessimismo sulla chiusura dell'affare.

Sulla situazione Vlahovic: "Al momento più no che sì il rinnovo di Vlahovic ma da fonti vicine alla Juve la partita è ancora aperta: a inizio settimana prossima ci sarà un nuovo tentativo col serbo, una volta capito se ci sarà la qualificazione Champions e se resterà Spalletti.