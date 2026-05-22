Zazzaroni vota Allegri per il Napoli: "Sarebbe lui la prima scelta post Conte, oltre che l'uomo perfetto"

Zazzaroni vota Allegri per il Napoli: "Sarebbe lui la prima scelta post Conte, oltre che l'uomo perfetto"MilanNews.it
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Oggi alle 19:40News
di Lorenzo De Angelis
Sulle frequenze di Radio KissKiss Napoli Ivan Zazzaroni ha votato per Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Napoli.

Intervenuto sulle frequenze di Radio KissKiss Napoli, il direttore de Il Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni si è concentrato soprattutto sulle questioni in casa Napoli, parlando però del futuro di Antonio Conte che in qualche modo potrebbe essere collegato a quello di Massimiliano Allegri, cercato dal club di Aurelio De Laurentiis in questi giorni: 

"Allegri-Napoli? Sarebbe lui la prima scelta e sarebbe perfetto. Non mi dispiacerebbe affatto che arrivasse Max a Napoli mentre per la Nazionale c’è Mancini al 99,9%. Napoli dopo Conte fa paura… ci vuole un allenatore molto esperto, vincente. Alternative? Sarri va all'Atalanta. Grosso non lo vedo ancora maturo per il Napoli”.