Calabria racconta: “Ero tecnicamente e tatticamente superiore, polivalenza in campo una fortuna”

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Davide Calabria ha raccontato che grazie alla sua bravura tecnica e tattica e alla sua multifunzionalità in campo è riuscito a soccombere alle mancanze fisiche

Davide Calabria, ex capitano del Milan, è stato ospite nell'ultima puntata di Sky Calcio Unplugged dove ha rilasciato una lunga intervista. Di seguito un estratto delle sue parole.

SUL SUO PASSATO

"Era difficile poi perché io giocavo poco perché già a quei tempi si guardava il fisico e c’era gente il doppio di me. Io ho avuto la fortuna di essere tatticamente e tecnicamente superiore. A sedici anni con Pippo Inzaghi sono stato spostato sulla fascia. Per me quello mi ha dato tanto perché credo che i giovani debbano giocare un po’ ovunque. La mia polivalenza in campo è stata una fortuna: sono partito mediano, poi mezz’ala, poi terzino sinistro e alla fine terzino destro. Anche con Pioli o Gattuso quando c’è stata la necessità ho giocato a centrocampo. Questo tipo di cambio ti dà tantissimo".

Poi sul primo giorno in prima squadra ha aggiunto: "È stato con Sinisa. Ai tempi a Milanello accanto c’erano spogliatoi della Primavera e quello della prima squadra. Io ero aggregato quindi si stava nello spogliatoio della primavera. Dopo la chiacchierata che ti dicevo con Sinisa sono stato spostato… (ridendo). Avevo il mio posticino accanto a Donnarumma perché lui era l’ultimo aggregato. Quello è stato l’anno in cui Gigio è diventato titolare".