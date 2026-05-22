Garbo sulla corsa Champions: "Milan e Roma hanno il destino nelle proprie mani"

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Daniele Garbo, su TMW Radio, ha parlato proprio della corsa Champions che coinvolge in primis Milan e Roma: "Il destino è nelle loro mani"

L’ultima giornata di Serie A sarà decisiva per il Milan, chiamato a giocarsi l’accesso alla prossima Champions League davanti ai propri tifosi. A San Siro arriverà il Cagliari in una sfida che potrebbe consegnare ai rossoneri il pass europeo più prestigioso. Con una vittoria, infatti, la squadra avrebbe ottime possibilità di chiudere il discorso senza dipendere completamente dagli altri risultati.

Quella vissuta dal Milan è stata una stagione piena di cambiamenti di ritmo. Ai momenti esaltanti si sono alternati periodi complicati, nei quali la squadra ha lasciato per strada punti pesanti. Nonostante le difficoltà, però, il gruppo ha saputo reagire e restare agganciato alla zona alta della classifica fino all’appuntamento finale.

Il Cagliari si presenterà invece senza particolari pressioni legate alla classifica, condizione che potrebbe permettere ai rossoblù di affrontare la gara con maggiore serenità. Proprio per questo il Milan dovrà evitare cali di tensione e mantenere alta l’intensità per tutta la partita.

Raggiungere la Champions League sarebbe fondamentale per il futuro del club rossonero. Oltre all’importanza sportiva della competizione, la qualificazione assicurerebbe benefici economici rilevanti e darebbe ulteriore slancio al progetto della società. Una notte che può cambiare il bilancio di un’intera stagione.

Daniele Garbo, su TMW Radio, ha parlato proprio della corsa Champions che coinvolge in primis Milan e Roma: "Il destino è nelle loro mani. È l'ultima partita di una lunghissima stagione e non possono sbagliare questo appuntamento. Di certo il Verona ha dato filo da torcere a molte avversario, per quanto le motivazioni siano nettamente più grandi dal lato giallorosso. Aggiungo infine che per la Juventus, già con un piede e mezzo fuori, non sarà facile neanche affrontare il Torino, che non lascerà nulla nel derby".

