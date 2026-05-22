Secondo l'ex calciatore Gazrya, Allegri alla fine rimarrà al Milan
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Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, Garzya ha detto la sua sul futuro dell'attuale allenatore del Milan Massimiliano Allegri.
Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, l'ex calciatore Luigi Garzya ha parlato dei temi del giorno soffermandosi in modo particolare sul futuro di Massimiliano Allegri, la cui permanenza al Milan non è così scontata considerando l'interesse del Napoli ma soprattutto gli ultimi avvicendamenti societari. Di seguito il suo pensiero:
"Per me alla fine rimarrà al Milan, ha centrato l'obiettivo. Poi non ci sono tante piazze libere. La Nazionale è un rischio, perché non ci sono tanti giocatori bravi. Cosa può fare anche uno come lui?".
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