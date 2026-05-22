Calvelli già in azione per il nuovo amministratore delegato: i nomi dei primi due candidati

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Massimo Calvelli, braccio destro di Gerry Cardinale, ha iniziato il casting per il nuovo amministratore delegato del Milan: due nomi in pole

Con il passare delle ore l'addio di Giorgio Furlani al Milan sembra essere cosa sempre più certa, come riportato da MilanNews.it nel pomeriggio di ieri. L'amministratore delegato del Diavolo, che ricopre questo ruolo dal 2022 e cioè dall'avvento di Gerry Cardinale ma che è nel club già da prima con Elliott, sta meditando la possibilità di rassegnare le proprie dimissioni, avendo comunque percepito la volontà del proprietario americano rossonero di fare un passo oltre la sua figura.

Già da alcuni giorni, infatti, Massimo Calvelli, CEO, International and Operating Partner di RedBird, è attivo per avviare un casting rapido ma efficace alla ricerca di un nuovo amministratore delegato. Non sarà lui a ricoprire il ruolo perché ha la volontà di occuparsi del portfolio sportivo di Cardinale a 360 gradi, ma vuole lasciare la sua impronta con la scelta giusta. In particolare più fonti riportano che i primi due indiziati sono già stati individuati: uno è Giovanni Cardinale, da diverso tempo al Sassuolo, l'altro è il ritorno di Adriano Galliani, per cui alcuni spingono su tutti Allegri. Calvelli però parlerà e sonderà diversi profili, anche stranieri, prima di arrivare a una decisione definitiva.