Pedullà: "Napoli sonda altri profili: per Allegri il Milan ha la precedenza"

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Alfredo Pedullà offre il suo punto di vista in merito agli intrecci sugli allenatori, in particolare sul Napoli che tra gli altri sonda Allegri

Come ogni fine stagione in Serie A, andrà seguito con attenzione il cosiddetto valzer delle panchine: diversi tecnici e diversi club intrecciano i propri destini e determinano il futuro di squadre a seconda delle loro scelte. Quest'anno il nodo sembra essere il Napoli che dovrà rimpiazzare Antonio Conte che ha già comunicato al club la sua partenza. I partenopei avevano come primo obiettivo Maurizio Sarri, che sta sfumando, e poi Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano. Ne ha parlato il giornalista Alfredo Pedullà sul suo profilo X.

Il commento del giornalista Alfredo Pedullà sul valzer delle panchine che si appresta a cominciare e di cui sono già in corso le prove generali: "Silenzio totale tra il Napoli e Sarri. E il Napoli - come raccontato - non ha gradito, sta sondando altri profili (per Allegri ha la precedenza il Milan, Italiano resta una possibilità). L’Atalanta sa di essere in vantaggio dopo il pressing svelato nei giorni scorsi. Ma aspetta la partita Lotito-Sarri che sarà a suon di soldi e di richiesta di rinuncia a qualche mensilità"