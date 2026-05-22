Il Milan lancia il nuovo Home Kit: la photogallery con le immagini più belle

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Il Milan ha presentato la nuova prima maglia per la stagione 2026/2027: sfoglia la photogallery con le immagini più belle

Il Milan, in collaborazione con PUMA per il nono anno di fila, ha presentato il nuovo Home Kit per la stagione 2026/2027. Già nei giorni scorsi era stato annunciato il lancio della nuova divisa che era anche disponibile in pre-order per i tifosi. La maglia farà il suo esordio, come oramai da tradizione, nell'ultima gara della stagione a San Siro: domenica sera contro il Cagliari, in occasione della 38^ e ultima giornata di campionato di Serie A, una gara che mette tantissimo in palio per il Milan.

Da segnalare la presenza tra i testimonial della campagna di lancio anche Rafael Leao, Luka Modric e Christian Pulisic: chi per un motivo, chi per un altro, tutti e tre con il futuro ancora da scrivere e decifrare con il Milan. Di seguito la redazione di MilanNews.it vi offre la photogallery con le foto più belle della nuova maglia del Diavolo.