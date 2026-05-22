Nkunku sicuro titolare con il Cagliari: i due centravanti si giocano l'altro posto

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Christopher Nkunku è l'unico attaccante certo del posto contro il Cagliari: accanto a lui o Gimenez o Fullkrug. Pulisic e Leao in panchina

Anche per l'ultima giornata contro il Cagliari, gara decisiva per la qualificazione in Champions del Milan che si disputerà a San Siro domenica 24 maggio alle ore 20.45, il tecnico Massimiliano Allegri va verso l'esclusione di Christian Pulisic e Rafael Leao. Questo è quello che emerge dalle prime indiscrezioni degli allenamenti rossoneri, riportate dai colleghi di Gazzetta dello Sport. Il portoghese torna dopo la squalifica ma partirà dalla panchina; stesso discorso per lo statunitense che era entrato a gara in corso domenica scorsa.

L'unico certo del posto nei due d'attacco è Christopher Nkunku: l'attaccante più in forma della rosa, non fosse altro perché ha segnato due gol nelle ultime due partite e ha messo in campo un bell'atteggiamento. Gli altri non segnano da tempo immemore. Il francese dunque verrà premiato, nella speranza che dia continuità al suo momento positivo. Al suo fianco si giocano un posto i due centravanti della rosa: ballottaggio tra Santiago Gimenez, titolare a Genova, e Niclas Fullkrug, subentrato nel secondo tempo.