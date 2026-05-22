Vieira sulla corsa Champions: "Milan e Roma, vantaggio ideale ma non escludo la sorpresa Como"

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Patrick Vieira, ex calciatore anche di Serie A nonché ex allenatore del Genoa, ha detto la sua sulla volata Champions che si deciderà domenica sera

Tutto si deciderà negli ultimi 90 minuti. Il Milan ha fatto il suo lo scorso fine settimana ma la verità è che i rossoneri sono solo alla metà dell'opera: per avere la certezza della qualificazione in Champions League servivano due vittore su due. La prima è arrivata contro il Genoa, la seconda deve necessariamente arrivare domenica sera a San Siro contro il Cagliari, in occasione dell'ultima gara di questa stagione e di questo campionato.

Patrick Vieira, ex centrocampista di grande talento, quest'anno allenatore del Genoa prima di essere esonerato, è stato intervistato alla Gazzetta dello Sport per parlare sia della storica vittoria dell'Arsenal in Premier League che del suo futuro. Non è mancato anche un affondo sul calcio italiano, con un giudizio su chi la spunterà per la Champions League: "Per Milan e Roma, avere 2 punti di vantaggio può essere ideale, ma non escludo la sorpresa-Como. Il derby di T orino invece per me può essere un ostacolo per la Juventus"