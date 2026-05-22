Vieira sulla corsa Champions: "Milan e Roma, vantaggio ideale ma non escludo la sorpresa Como"
Tutto si deciderà negli ultimi 90 minuti. Il Milan ha fatto il suo lo scorso fine settimana ma la verità è che i rossoneri sono solo alla metà dell'opera: per avere la certezza della qualificazione in Champions League servivano due vittore su due. La prima è arrivata contro il Genoa, la seconda deve necessariamente arrivare domenica sera a San Siro contro il Cagliari, in occasione dell'ultima gara di questa stagione e di questo campionato.
Patrick Vieira, ex centrocampista di grande talento, quest'anno allenatore del Genoa prima di essere esonerato, è stato intervistato alla Gazzetta dello Sport per parlare sia della storica vittoria dell'Arsenal in Premier League che del suo futuro. Non è mancato anche un affondo sul calcio italiano, con un giudizio su chi la spunterà per la Champions League: "Per Milan e Roma, avere 2 punti di vantaggio può essere ideale, ma non escludo la sorpresa-Como. Il derby di T orino invece per me può essere un ostacolo per la Juventus"
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