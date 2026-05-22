Calabria sul suo Milan smantellato: "Scelta che non ho condiviso. C'era tutto: base solida, gruppo unito"
L'ex capitano rossonero Davide Calabria, che in questa stagione ha militato in Grecia tra le fila del Panathinaikos, è stato intervistato nella nuova puntata del podcast Sky Calcio Unplugged. Tra i temi toccati anche quello relativo allo smantellamento della squadra milanista Campione di Italia il 22 maggio 2022, esattamente 4 anni fa. Le parole di Calabria: "Me lo sono sempre chiesto ma la risposta è difficile da dare. Per me c’era tutto: c’era una base solida, un gruppo unito con un mister che veniva seguito dal suo gruppo. Così drasticamente nessuno se lo aspettava".
Continua Calabria a raccontare le sue sensazioni in merito: "Sono scelte che non spettano a noi, che abbiamo dovuto accettare. È un peccato perché secondo me si era creata un’alchimia che fai fatica a trovare. Se tu guardi cosa c’era in quel periodo a San Siro… c’era un’energia che sapevi ti facesse partire 1-0. Per me la cosa importante nel calcio è avere continuità ma in Italia si fa fatica. È una scelta che non ho condiviso e mi auguro che si possa creare la stessa energia nei prossimi anni".
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