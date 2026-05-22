MN - Igli Tare è arrivato al centro sportivo di Milanello

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Igli Tare è arrivato a Milanello: il direttore sportivo accanto alla squadra indipendentemente da quello che sarà il suo futuro

Oggi il Milan prosegue nell'avvicinamento alla partita di domenica sera contro il Cagliari, cruciale per quanto riguarda la qualificazione in Champions League che si deciderà proprio negli ultimi 90 minuti della stagione. I rossoneri hanno il metaforico coltello dalla parte del manico perchè con una vittoria sono certi del pass per l'Europa che conta senza dover aspettare notizie dagli altri tre campi che vedranno impegnate le tre dirette concorrenti per gli ultimi due posti: Roma, Como e Juventus, in ordine di classifica dietro al Milan.

Questa è stata una settimana leggermente più tranquilla per quanto riguarda le voci extra-campo e in generale tutte le componenti del club stanno cercando di concentrarsi sull'ultima partita, come obiettivo principale da raggiungere. Per parlare del futuro ci sarà tempo. Come apprende MilanNews.it il direttore sportivo Igli Tare è arrivato in questi minuti a Milanello, come di consueto durante la settimana: indipendentemente da quello che sarà il suo futuro, il dirigente albanese sta accanto alla squadra in questa fase decisiva. Oggi il Diavolo inizierà anche il ritiro.

di Pietro Mazzara