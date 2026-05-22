Nagelsmann: "Fullkrug fuori? Vero che col Milan ha spesso dovuto difendere, ma alla fine non ha segnato molto"

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Nagelsmann esclude Fullkrug dai convocati per il Mondiale e analizza così il momento del tedesco tra Milan e West Ham

Il ct della nazionale tedesca Julian Nagelsmann ha annunciato i convocati che prenderanno parte al Mondiale USA che partirà tra poco meno di un mese. Presente Manuel Neuer che presenzierà al quinto mondiale della sua carriera, presente anche Leon Goretzka, nome accostato con insistenza e da parecchio tempo al Milan. Assente invece Niclas Fullkrug. Proprio dell'attuale centravanti del Milan ha parlato il ct della Germania.

LE PAROLE DI NAGELSMANN SU FULLKRUG

"Fullkrug? Per lui parlano i numeri e il rendimento in zona gol con West Ham e Milan, ha segnato pochissimi gol negli ultimi due anni. È vero che dobbiamo considerare che col Milan ha spesso dovuto difendere e che entrava dalla panchina, ma alla fine non ha segnato molto e qualcuno doveva restare fuori”.