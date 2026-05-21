Carosielli sulle differenze Milan-Inter: "RedBird avrà anche una visione a lungo periodo, ma Oaktree sta gestendo l'Inter nettamente meglio"

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Nel corso del podcast 'Pallone d'Oro' il collega Nicola Carosielli ha parlato di Milan soffermandosi in modo particolare su RedBird e la sua gestione.

Nel corso della nuova puntata del podcast 'Pallone d'Oro', il collega Nicola Carosielli ha parlato di Milan, analizzando le voci di un possibile ingresso della famiglia Ellison ma soffermandosi in modo particolare sul lavoro svolto da RedBird nel corso di questi 4 anni alla guida del club rossonero. Di seguito una serie di estratti del suo intervento.

Sulla differenza di gestione tra RedBird (Milan) e Oaktree (Inter)

"Le differenze è che Oaktree è molto sul 'qui e ora' a gestire tutto sommato bene la società anche a livello calcistico. Marotta è un dirigente che dà una certa stabilità a tutta la struttura, cosa che il Milan e RedBird non hanno. Forse nel breve termine forse Oaktree ha questa visione qui molto più centrata, magari RedBird sta faticando a livello manageriale del club, anche un po' sportivo, però se dobbiamo dar per vero che è una holding di investimento più che un fondo di investimento, quindi con una visione di lungo periodo, avrà una progettualità che non si fermerà solo allo stadio. Oaktree da questo punto di vista non può avere quella. Però intanto nell'attualità sta gestendo l'Inter nettamente meglio. Senza nulla togliere a Ibra, grandissimo campione, ma Oaktree mette Marotta come super consulente di Oaktree, non si capisce che ruolo potesse avere e viene subito messo come presidente dell'Inter. La struttura un po' più seria, vera. RedBird ha fatto un po' lo show: ha messo Ibra, dalla grande personalità, che però se sono vere anche le telefonate che ha fatto contro Allegri...ti destabilizza lo spogliatoio. Secondo me hanno fatto un po' di confusione. Okay il progetto industriale, ma per tutto l'amore che posso avere per l'amore e la finanza, però sei una squadra di calcio e devi sapere in primis a gestire il campo. Da quello non puoi prescindere, il resto è un accessorio che ti fa gonfiare all'ennesima potenza conti, ricavi. Poi alla fine la bane, l'ossatura è la squadra, la gestione".