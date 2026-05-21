Modric, il ritorno del supereroe... mascherato. Nera, senza scritte e più ampia sul lato sinistro: ecco com'è fatta la maschera del croato

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Domenica torna in campo Luka Modric che scenderà in campo dal primo minuto contro il Cagliari con una speciale maschera protettiva

Il Milan e i suoi tifosi sono pronti a rivedere in campo il loro supereroe Luka Modric che ha compiuto un altro piccolo miracolo nella sua straordinaria carriera. "Il Club augura a Luka una pronta guarigione in vista della FIFA World Cup!" recitava il comunicato ufficiale del Diavolo dopo l'operazione a cui si è sottoposto il croato lo scorso 27 aprile per risolvere la frattura complessa allo zigomo rimediata il giorno prima in uno scontro di gioco con Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus. La sua stagione sembrava dunque finita e invece no perchè l'ex Real Madrid ha ridotto in maniera clamorosa i tempi di recupero, tornando a lavorare in gruppo sabato scorso e andando già in panchina contro il Genoa. Domenica contro il Cagliari, gara decisiva per la corsa Champions del Milan, Modric sarà in campo dal primo minuto con una speciale maschera sul viso.

COME È FATTA LA MASCHERA DI MODRIC

Ma come è fatto questo dispositivo protettivo? Lo rivela La Gazzetta dello Sport che prima di tutto riferisce che a realizzarlo sono stati i tecnici di OrthoActivity, il centro ortopedico di corso Sempione a Milano a cui in passato si sono rivolti anche altri calciatori come Pierre-Emerick Aubameyang e Anthony Lopes. La maschera creata per Modric, che è stata realizzata con un calco preso sulla faccia del croato dopo che il gonfiore post operatorio era sparito quasi del tutto, pesa circa 150 grammi, è di colore nero, è fatta in fibra di carbonio e ha all'interno un materiale antiscivolo per aderire perfettamente al volto del centrocampista e restare così in posizione durante la corsa. Una particolarità di questo dispositivo è che è più ampia sul lato sinistro perché deve coprire lo zigomo infortunato. La mascherà sarà tutta nera e molto essenziale perchè non ci saranno scritte le iniziali del giocatore, così come non ci saranno il simbolo del Milan o la bandiera della Croazia.

IL MILAN RITROVA IL SUO SUPEREROE

Non appena è stata realizzata, Modric l'ha provata immediatamente nella sede di OrthoActivity davanti al tecnico che l'ha costruita e al medico rossonero Stefano Mazzoni. Poche ore dopo, il campione croato l'ha indossata a Milanello durante l'allenamento, ricevendo ottime risposte: la maschera non gli dava infatti nessun fastidio perchè aderiva perfettamente al volto del centrocampista rossonero. Se fosse stato per lui l'avrebbe già indossata a Marassi nel match contro il Geno, ma Max Allegri ha preferito dargli qualche giorno in più di riposo. Lo farà sicuramente domenica nella gara più importante della stagione del Milan: per conquistare la qualificazione in Champions League, i rossoneri potranno infatti contare nuovamente sul loro supererore...mascherato.