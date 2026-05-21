Milan, Cardinale atteso domenica a San Siro. Smentita la possibilità di un ingresso di investitori di minoranza nel club

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Gerry Cardinale sarà a San Siro domenica per la gara decisiva contro il Cagliari. Non confermate le voci sulla cessione di una quota di minoranza del Milan

Secondo quanto riporta questa mattin La Gazzetta dello Sport, nonostante i tanti impegni di lavoro tra Stati Uniti ed Europa, domenica sera Gerry Cardinale è atteso a San Siro per stare vicino alla squadra nella gara decisiva per la qualificazione in Champions League del Milan. Come è già successo qualche giorno fa a Genova, il numero uno di RedBird vuole essere al fianco di Max Allegri e dei giocatori nell'ultma partita della stagione. "A spingerlo di nuovo in Italia è la passione per la sua squadra: chi lo ha visto al Ferraris assicura che ha vissuto conmolta partecipazione la gara ed è rimasto colpito dalla voglia con cui la squadra si è presa i tre punti" scrive la Rosea.

Negli ultimi giorni, si è tornato a parlare della possibile cessione da parte di Cardinale di una quota di minoranza del Milan, ma da fonti vicine al patron rossonero arrivano secche smentite: "Niente partnership a tinte rossonere con la famiglia Ellison, una delle più potenti negli Stati Uniti. Cardinale e gli Ellison sono già in affari e sono stati protagonisti nella grande operazione di acquisizione di Warner Bros da parte di Paramount, ma il Milan resta solo di proprietà di RedBird che vuole portarlo a cucirsi sul petto la seconda stella".