Milan, Cardinale atteso domenica a San Siro. Smentita la possibilità di un ingresso di investitori di minoranza nel club
Secondo quanto riporta questa mattin La Gazzetta dello Sport, nonostante i tanti impegni di lavoro tra Stati Uniti ed Europa, domenica sera Gerry Cardinale è atteso a San Siro per stare vicino alla squadra nella gara decisiva per la qualificazione in Champions League del Milan. Come è già successo qualche giorno fa a Genova, il numero uno di RedBird vuole essere al fianco di Max Allegri e dei giocatori nell'ultma partita della stagione. "A spingerlo di nuovo in Italia è la passione per la sua squadra: chi lo ha visto al Ferraris assicura che ha vissuto conmolta partecipazione la gara ed è rimasto colpito dalla voglia con cui la squadra si è presa i tre punti" scrive la Rosea.
Negli ultimi giorni, si è tornato a parlare della possibile cessione da parte di Cardinale di una quota di minoranza del Milan, ma da fonti vicine al patron rossonero arrivano secche smentite: "Niente partnership a tinte rossonere con la famiglia Ellison, una delle più potenti negli Stati Uniti. Cardinale e gli Ellison sono già in affari e sono stati protagonisti nella grande operazione di acquisizione di Warner Bros da parte di Paramount, ma il Milan resta solo di proprietà di RedBird che vuole portarlo a cucirsi sul petto la seconda stella".
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