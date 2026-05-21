Farioli allontana le voci di mercato: "Amo stare al Porto, non potrei essere in un posto migliore di questo"

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Nonostante tante voci di mercato che lo hanno accostato a diverse panchine tra cui anche quella del Milan, Farioli ha giurato fedeltà al Porto

Francesco Farioli, tecnico del Porto che è stato accostato anche alla pachina nel Milan nelle scorse settimane, ha commentato così queste voci ai microfoni della Gazzetta dello Sport: "Il mercato che mi riguarda oggi non è un tema centrale nei miei pensieri. Al Porto ho trovato una realtà che si sposa perfettamente con il mio modo di vivere il calcio. Ho un rapporto eccellente con il presidente Villas Boas: parliamo la stessa lingua calcistica, condividiamo una visione molto chiara e lui, essendo stato un grande allenatore, comprende profondamente le dinamiche del lavoro quotidiano. Dopo tanti cambiamenti, il fatto di prepararmi a vivere una seconda stagione nello stesso club è probabilmente la notizia più significativa. Qui esistono le condizioni per costruire continuità, crescita e prospettiva.

Se ho ricevuto chiamate dall'Italia? Ho ricevuto tantissimi messaggi di congratulazioni. Ma non potrei essere in un posto migliore di questo: a gennaio ho prolungato il contratto fino al 2028, amo stare qui. Mi crea anche un problema e a Villas-Boas l’ho detto: ho uno staff numero uno e quando me ne andrò al prossimo club dovrò chiedere di portarmi anche il presidente e il direttore sportivo…".