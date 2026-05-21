Verso Milan-Cagliari: Modric torna dal 1', dubbio a destra Athekame-Saelemaekers
In vista della gara di domenica alle 20.45 a San Siro contro il Cagliari, decisiva per la qualificazione in Champions League del Milan, in mezzo al campo ci sarà il ritorno in campo dal primo minuto di Luka Modric che non gioca da fine aprile quando riportò la frattura dello zigomo contro la Juventus in seguito ad un duro scontro di gioco Manuel Locatelli. Il croato, che scenderà in campo con una maschera protettiva sul viso, era già tornato a disposizione di Max Allegri per la trasferta di Genova di domenica scorsa, senza però entrare in campo. Contro i sardi, l'ex Real Madrid riprenderà in meno le chiavi del centrocampo milanista.
Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che, per quanto riguarda il resto della formazione iniziale rossonera, aggiuge che c'è un ballottaggio aperto sulla fascia destra tra Zachary Athekame, titolare contro il Genoa e autore del secondo gol milanista, e Alexis Saelemaekers, il quale ha saltato la trasferta ligure in quanto era squalificato.
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