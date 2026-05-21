Milan, Allegri si gioca la Champions con i suoi fedelissimi. In panchina Leao, Tomori e Fofana

vedi letture

Per la gara decisiva per la qualificazione in Champions, Allegri punterà sui suoi fedelissimi. Out Leao, Fofana e Tomori

Dopo la vittoria di Genova, ora il Milan è distante una sola vittoria dalla qualificazione alla prossima Champions League. Ai rossoneri potrebbe bastare anche un pareggio, ma a quel punto dovrebbero vedere i risultati delle altre squadre in lotta per il terzo e quarto posto, cioè Roma, Como e Juventus. Per la gara decisiva di domenica alle 20.45 contro il Caglari, Max Allegri ha intenzione di affidarsi ai suoi fedelissimi e dunque ci saranno alcune esclusioni piuttosto importanti, una tra tutte quella di Rafael Leao.

LEAO IN PANCHINA

A riferirlo è questa mattina il Corriere dello Sport che spiega che il tecnico livornese darà spazio a quei giocatori che negli ultimi tempi gli si sono mostrati più vicini e che non sono stati distratti da altri fattori come il Mondiale, il loro futuro o le telefonate di Zlatan Ibrahimovic. Allegri vuole puntare quindi solo su coloro che vogliono combattere per la causa rossonera e non hanno altri pensieri per la testa. E il primo nome che salta all'occhio che non sarà titolare è proprio Rafael Leao, assente a Genova per squalifica: il rendimento del portoghese nelle ultime settimane è stato molto deludente, tanto che è stato spesso fischiato dai tifosi milanisti. Al suo posto in attacco ci sarà Christopher Nkunku, che al momento è l'attaccante rossonero più in forma.

ALTRE ESCLUSIONI ECCELLENTI

Oltre a Leao, ci saranno anche altre due esclusioni eccellenti, vale a dire quelle di Fikayo Tomori e Youssouf Fofana, guarda caso anche loro destinatari delle telefonate di Ibrahimovic. Il difensore verrà sostituito da Koni De Winter che completerà la difesa a tre milanista con i soliti Matteo Gabbia e Strahinja Pavlovic, mentre in mezzo al campo, dove ci sarà il ritorno dal primo minuto di Luka Modric e la conferma di Adrien Rabiot, il francese dovrebbe lasciare lo spazio a uno tra Samuel Ricci e Ruben Loftus-Cheek, con il primo favorito. In attacco, oltre a Leao, anche Christian Pulisic rischia di partire dalla pachina: per il ruolo di compagno di reparto di Nkunku, Niclas Fullkrug è in vantaggio su Santiago Gimenez.