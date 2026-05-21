Milan, avanti con Allegri: presto l'incontro con Cardinale che vuole accontentarlo sul mercato

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Prima la Champions, poi la conferma di Allegri in panchina. E' questa l'idea di Cardinale che vuole accontentare le richieste di Max sul mercato

Il focus in questo momento è solo la gara di domenica contro il Cagliari, decisiva per conquistare il pass per la prossima Champions League. Una volta ottenuta la qualificazione e raggiunto così il grande obiettivo stagionale, in casa rossonera sarà il momento di iniziare a pensare al prossimo anno, partendo da una certezza: il Milan vuole trattenere Massimiliano Allegri sulla panchina milanista.

AVANTI CON ALLEGRI

A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che l'interesse del Napoli per il tecnico livornese è concreto, ma in via Aldo Rossi non viene vissuto con apprensione perchè Max è assolutamente centrale nel progetto che Gerry Cardinale ha in mente per riportare il Diavolo a vincere. E la Champions potrebbe aiutare il Milan non solo perchè porterà quelle famose risorse per fare un grande mercato estivo, ma anche perchè scatterà automaticamente il rinnovo di Allegri fino al 2028 con ingaggio aumentato da cinque a sei milioni di euro a stagione. Nel contratto dell'allenatore non c’è una clausola rescissoria, cioè la possibilità da parte di un’altra squadra, con il via libera di Max, di pagare una cifra predeterminata per ingaggiarlo.

CARDINALE VUOLE ACCONTENTARE MAX

Non appena sarà concluso il campionato sarà il momento per Allegri di incontrare la società ed in particolare il patron Gerry Cardinale che ha tutte le intenzioni di accontentare le sue richieste sul mercato. Il livornese si aspetta una rosa rinforzata e allungata, con l'arrivo anche di elementi di esperienza internazionale e con mentalità vincente. La priorità condivisa è certamente un grande attaccante (in cima alla lista di Max ci sono Gonçalo Ramos e Vlahovic), ma anche gli altri reparti hanno bisogno di nuovi innesti di qualità. Solo così il numero uno di RedBird potrà tenersi stretto Allegri.