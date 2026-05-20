La Champions cambia tutto: Allegri prepara la sua lista dei desideri

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La partita con il Cagliari di domenica sera sarà lo spartiacque per il futuro rossonero. Allegri può rimanere con la Champions ma ci sono delle condizioni

Tutti gli sforzi del Milan sono rivolti in questo momento alla partita di domenica sera alle 20.45 contro il Cagliari a San Siro. Per i rossoneri c'è in gioco il posto Champions League e il futuro del club. Qualificarsi o meno alla massima competizione europea cambia tutto. Dal punto di vista economico, come è arcinoto. Ma anche sotto il profilo della progettazione e dell'organizzazione societaria. Cardinale ha recentemente messo tutti in discussione ma il tecnico Massimiliano Allegri con la Champions è più vicino a rimanere.

Ordine e voce in capitolo

Una delle sconfitte di questa stagione rossonera è stata sicuramente la gestione dei ruoli interni, ancora una volta andata a pallino al quarto piano di Casa Milan. Tra Furlani, Tare, Ibra e Moncada difficilmente si è lavorato in una direzione precisa ma ci si è messi i bastoni tra le ruote: questo ha avuto risultati negativi soprattutto sul mercato dove Allegri è stato ascoltato poco e male. Con la qualificazione in Champions League per il tecnico scatta il rinnovo automatico fino al 2028 con aumento a 6 milioni di stipendio: un incentivo alla permanenza che, però, dovrà essere corroborata anche da una maggiore organizzazione interna. Questo, secondo i colleghi di Tuttosport, è quello che chiederà Max a Gerry Cardinale al termine della stagione, dopo aver avuto colloqui con il manager americano nel corso delle ultime settimane, così come con tutta la dirigenza. Allegri non vuole tanto il potere ma vuole essere ascoltato, specie per quanto riguarda il calciomercato: il livornese vuole maggiore voce in capitolo.

La lista di Max

Se tutto questo si dovesse avverare - Champions e ridefinizione chiara dei ruoli interni - Allegri è incentivato a rimanere e ha già pronta la sua lista per il calciomercato. Max punta ad avere giocatori più esperti che altro, profili alla Modric o alla Rabiot che quest'anno hanno trascinato il Milan nel momento positivo ma anche in quello negativo della stagione. L'allenatore vuole vincere e vuole competere anche in Europa con una rosa all'altezza. Per questo si aspetta, in caso di qualificazione alla Champions League, almeno un colpo per reparto. In difesa il nome forte è quello di Mario Gila, centrale spagnolo della Lazio; a centrocampo i discorsi sono già ben avviati con Leon Goretzka che arriverebbe a parametro zero; in attacco il profilo più in voga al momento è quello di Gabriel Jesus, con un occhio sempre vigile su quello che accade a Torino con Dusan Vlahovic.