Primo Piano Il Milan si qualifica in Champions League se... Tutte le combinazioni

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Quattro squadre in due punti, si giocano gli ultimi due pass per la Champions League: scopri tutti gli scenari possibili in favore del Milan!

Come nel finale dei migliori thriller hollywoodiani, quest'anno la volata Champions League verrà deciso sul rettilineo finale, all'ultima giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/2026. L'Inter e il Napoli hanno già messo in ghiacco la qualificazione, gli altri due posti restano liberi: a caccia ci sono Milan e Roma, attualmente in pole position in qualità di terza e quarta forza della graduatoria (70 punti), e Como e Juventus, a oggi condannati all'Europa League (68 punti). Di seguito riportiamo tutti gli scenari possibili che si possono verificare nell'ultimo turno di campionato per i rossoneri. Le quattro gare si giocheranno tutte domenica 24 maggio alle ore 20.45.

I tiebreaker

Un ruolo cruciale per il formarsi della classifica finale lo giocheranno gli scontri diretti o, per dirla all'inglese, i tiebreaker. Con quattro squadre coinvolte, le combinazioni sono molto complesse. Guardiamo solo quelle relative al Milan. I rossoneri sono in vantaggio negli confronti con Roma e Como, mentre sono in svantaggio con la Juventus a causa della differenza reti. In caso di arrivo a pari punti di tre o più squadre, queste sono le combinazioni:

- Milan, Roma, Como

- Como, Milan, Juventus

- Juventus, Milan, Roma

- Milan, Como, Juventus, Roma

Milan in Champions se...

È molto semplice, il Milan va in Champions League se vince contro il Cagliari a San Siro. Con i tre punti la squadra di Allegri stacca il biglietto per l'Europa che conta e può serenamente disinteressarsi dei risultati sugli altri campi. Il discorso si infittisce se il Diavolo dovesse incappare in un pareggio o in una sconfitta negli ultimi 90 minuti.

Se il Milan pareggia, si qualifica in Champions League con queste condizioni:

- Se la Roma perde, indipendentemente dal risultato di Como e Juventus [terzo posto finale se Como e Juve non vincono; terzo se vince solo il Como; quarto se vince solo la Juve; quarto se vincono entrambe]

- Se la Roma pareggia, indipendentemente dal risultato di Como e Juventus [terzo posto finale se alla pari con Roma e Como o in caso di arrivo in quattro a 71 punti; quarto in caso di arrivo alla pari con Juventus e Roma]

- Se la Roma vince e il Como e la Juventus non vincono [quarto posto finale]

- Se la Roma vince, il Como vince e la Juventus non vince [quarto posto finale]

Se il Milan perde, si qualifica in Champions League con queste condizioni:

- Se la Roma, il Como e la Juventus perdono simultaneamente [terzo posto finale]

- Se la Roma perde e vince solo una tra Como o Juventus [quarto posto finale]

- Se la Roma pareggia/vince e Como e Juventus non vincono [quarto posto finale]

