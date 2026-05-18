Milan-Cagliari, la Lega Serie A ufficializza data e ora: si gioca domenica sera

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Oggi alle 11:36News
di Manuel Del Vecchio
La Lega Serie A ha ufficializzato dara e orari dell'ultima giornata di campionato 2025/26. Il Milan gioca domenica sera a San Siro

La Lega Serie A ha appena comunicato date e orari dell'ultima giornata di campionato 2025/26, dove verrà rispettato il principio della contemporaneità per le squadre che sono ancora in lotta per la Champions League e per la salvezza. Il Milan gioca a San Siro contro il Cagliari domenica sera alle 20.45, in diretta su DAZN (QUI la nostra anticipazione).

SERIE A, GLI ORARI DELL'ULTIMA GIORNATA

VENERDÌ 22 MAGGIO 2026
Fiorentina-Atalanta 20.45 DAZN

SABATO 23 MAGIO 2026
Bologna-Inter 18.00 DAZN
Lazio-Pisa 20.45 DAZN/Sky

DOMENICA 24 MAGGIO 2026
Parma-Sassuolo 15.00 DAZN
Napoli-Udinese 18.00 DAZN
Cremonese-Como 20.45 DAZN
Lecce-Genoa 20.45 DAZN/Sky
Milan-Cagliari 20.45 DAZN
Torino-Juventus 20.45 DAZN/Sky
Verona-Roma 20.45 DAZN