Il Giornale: "Finalmente il Milan. E un colpo di coda da... Champions"

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Il Milan è tornato ieri alla vittoria contro il Genoa e ha fatto un passo fondamentale verso la qualificazione alla prossima Champions League.

L'edizione odierna de Il Giornale titola così stamattina: "Finalmente il Milan. E un colpo di coda da... Champions". Nel momento più complicato della stagione, i rossoneri si ribellano al loro destino e ritrovano solidità, contropiede e soprattutto una vittoria che potrebbe essere fondamentale per la qualificazione alla prossima Champions League. Per il Diavolo, a cui manca solo una vittoria per avere la certezza di arrivare tra le prime quatto, sono stati decisive contro il Genoa le ret di Nkunku su rigore e di Athekame nel secondo tempo.

Intervenuto in conferenza stampa dopo il match, Max Allegri ha commentato così la vittoria del suo Milan: "Non abbiamo fatto ancora niente. Giusto ci sia entusiasmo, ma 70 punti non bastano. Da martedì dovremmo preparare una partita seria, con molto equilibrio, contro una squadra che sta facendo ottime cose. La Champions non è che la merito io. Se la meritano tutti: dalla proprietà ai giocatori. Mi girano un po' le scatole per il gol subito ingenuamente. Ma bisogna essere fiduciosi. La crescita di chi arriva da un calcio diverso è normale che serva un po' di pazienza".