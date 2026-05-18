Bucchioni: "Chiarissima la volontà di Cardinale, cambierà il Milan"

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Enzo Bucchioni, su TMW, ne ha parlato così, analizzando però anche un complesso quadro societario: "Chiarissima la volontà di Gerry Cardinale: cambierà il Milan"

Il Milan ritrova continuità nel momento più importante della stagione e lo fa con un successo pesantissimo sul campo del Genoa. In un ambiente caldo e contro un avversario capace di mettere in difficoltà chiunque, i rossoneri hanno saputo rispondere con una prestazione solida, concreta e di grande applicazione. La squadra di Max Allegri ha interpretato la gara con lucidità, restando compatta nelle fasi di sofferenza e colpendo con efficacia nei momenti decisivi.

A Marassi non si è visto un Milan spettacolare, ma una squadra pratica e determinata, pronta a lottare su ogni pallone pur di portare a casa il risultato. I rossoneri hanno gestito bene i ritmi della partita, limitando gli spazi concessi al Genoa e mostrando quell’attenzione tattica necessaria quando la pressione aumenta e ogni punto può cambiare il destino della stagione.

La vittoria ottenuta in Liguria pesa tantissimo nella corsa alla prossima Champions League. Oltre ai tre punti, il Milan porta via fiducia, consapevolezza e la certezza di poter affrontare il finale di campionato con il proprio destino ancora nelle mani.

Enzo Bucchioni, su TMW, ne ha parlato così, analizzando però anche un complesso quadro societario: "Chiarissima la volontà di Gerry Cardinale: cambierà il Milan. La vittoria col Genoa ha riportato i rossoneri in Champions a novanta minuti dalla fine, ma non ha riportato il sereno in società. Il proprietario dei rossoneri è deluso da tutti, anche ieri ha visto uno spettacolo non all’altezza. L’idea di cacciare Allegri che vi abbiamo anticipato una settimana fa viene dall’interno, è stata consigliata a Cardinale da Ibrahimovic e Furlani, ma una valutazione finale dovrà essere ancora fatta".