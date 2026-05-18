Tacchinardi esalta Allegri: "Sotto pressione è uno dei più bravi"
Alessio Tacchinardi, ex giocatore, ha commentato così la vittoria del Milan contro il Genoa ai microfoni di Pressing: "Il Milan ha dato una grande risposta, ha sofferto, ma l'ha portata a casa. Ora ha il destino nelle sue mani. Il girone di ritorno non è stato all'altezza di quello dell'andata, ma sta portando a casa l'obiettivo prefissato. Tornare in Champions è un buon punto di partenza. Quella di Genova era una partita delicata, ma l'ha portata a casa.
L'esultanza finale di Allegri? Ha fatto vedere tutta la fame che ha dentro. Io credo che Allegri sia uno dei più bravi sotto pressione a tirare fuori qualcosa in più allla sua squadra. Sa tirare fuori quel veleno, quella cattiveria e quella fame nei momento delicati. Dopo una settimana particolare è riuscito a portare a casa tre punti importanti. Il suo sorriso a fine partita è un sorriso di cattiveria e di fame".
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