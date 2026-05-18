Sassuolo, Koné ammette: "Se è vero che c'è una clausola da 35 milioni di euro nel mio contratto? Sì"

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Ismael Koné, centrocampista del Sassuolo che nelle ultime settimane è stato spesso accostato anche al Milan in vista della prossima stagione, è intervenuto ieri sera in conferenza dopo il match di campionato contro il Lecce, ha ammesso che nel suo contratto con il club neroverde c'è una clausola da 35 milioni di euro: "Se è vero che c'è una clausola da 35 milioni di euro nel mio contratto? Sì" riporta tuttomercatoweb.com.

Sulla sua stagione, Koné ha invece dichiarato: "L'autostima è la cosa più importante perché ci sarà sempre qualcosa che ti fa sentire che non sei abbastanza e invece devi credere in te stesso. La scorsa stagione non è stata la mia miglior stagione e questo era un anno per rilanciarsi, è stata la mia stagione da professionista. Grazie al club perché ha creduto in me, l'ambiente perché puoi giocare senza avere troppo stress e ringrazio la proprietà, l'a.d. e il direttore sportivo altrimenti sono nei guai (ride, ndr)".