MF - La valutazione del Milan è di 1,6 miliardi, ma potrebbe salire a 3-4 miliardi con il nuovo stadio

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Secondo quanto riporta Milano Finanza, Gerry Cardinale, numero uno di RedBird e proprietario del Milan, starebbe valutando la possibilità di cedere una quota di minoranza del club rossonero. Tra i principali potenziali acquirenti di questa quota ci sarebbe la famiglia David Ellison, fondatore di Skydance Media e amministratore delegato di Paramount Skydance Corporation, con cui il patron milanista intrattiene rapporti da lungo tempo. Per quanto riguarda la valutazione del Milan, questa si aggirerebbe intorno a 1,6 miliardi di euro, cifra che potrebbe salire fino a 3-4 miliardi di euro una volta costruito il nuovo stadio.

In attesa di novità sul fronte societario, Cardinale sta cercando di restare il più vicino possibile al Milan in questo momento della stagione. Ieri il numero di RedBird è stato allo stadio di Genova per seguire da vicino la squadra di Max Allegri che ha vinto 2-1 e ha fatto un passo importantissimo verso la qualificazione alla prossima Champions League. Il patron rossonero è stato nello spogliatoio sia prima del match per caricare i giocatori, sia nel psot-partita per complimentarsi con loro e con Allegri per il successo ottenuto.