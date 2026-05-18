Serie A, classifiche a confronto dopo 37 giornate: Milan a +10 rispetto ad un anno fa

Serie A, classifiche a confronto dopo 37 giornate: Milan a +10 rispetto ad un anno faMilanNews.it
Oggi alle 11:20News
di Enrico Ferrazzi

Tuttomercatoweb.com fa un confronto tra la classifica di Serie A di oggi e quella dello scorso campionato dopo 37 giornate: per quanto riguarda il Milan, rispetto ad un anno fa, i rossoneri hanno 10 punti in più. Ecco il dato squadra per squadra:

Inter 86 (+8 punti rispetto alla Serie A 2024/25 dopo 37 giornate)
Napoli 73 (-6)
Milan 70 (+10)
Roma 70 (+4)
Como 68 (+19)
Juventus 68 (+1)
Atalanta 58 (-16)
Bologna 55 (-7)
Lazio 51 (-14)
Udinese 50 (+6)
Sassuolo 49 (in Serie B)
Torino 44 (=)
Parma 42 (+9)
Genoa 41 (+1)
Fiorentina 41 (-21)
Cagliari 40 (+4)
Lecce 35 (+4)
Cremonese 34 (in Serie B)
Hellas Verona 21 (-13)
Pisa 18 (in Serie B)