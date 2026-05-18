Ordine dopo Genoa-Milan: "Ecco la morale che si deve ricavare"

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Nel momento in cui servivano risposte immediate, il Milan ha reagito con una vittoria di grande importanza sul campo del Genoa

Nel momento in cui servivano risposte immediate, il Milan ha reagito con una vittoria di grande importanza sul campo del Genoa. A Marassi i rossoneri hanno saputo imporsi in una gara complessa, intensa e spesso spezzettata, mostrando quella compattezza che nelle ultime settimane era mancata a tratti. La squadra di Max Allegri ha affrontato il match con pragmatismo e attenzione, senza concedere troppo agli avversari e sfruttando con freddezza gli episodi favorevoli.

Franco Ordine, nel suo editoriale sul Corriere dello Sport, ne ha parlato così: "Ecco allora la morale che si deve ricavare da questa domenica piena di sole per i milanisti partiti per Genova con il morale sotto i piedi e tornati a casa con la consapevolezza che non è tutto sbagliato e soprattutto non è tutto, proprio tutto, da rifare. Sul punto vale ancora una volta sottolineare quale sia la differenza scavata negli ultimi anni tra Inter e Milan: da quella parte la continuità è stato il segreto (stesso management nonostante i cambi di proprietà, Conte due anni, quattro Inzaghi e adesso Chivu), dalla parte rossonera un format che prevede ogni anno cambio di panchina, rivendita di calciatori per realizzare plus valenze così da non riuscire a costruire mai lo zoccolo duro indispensabile per i successi. Del Milan con lo scudetto del 2022 sono rimasti oggi solo in quattro (Maignan, Tomori, Saelemakers, Leao).