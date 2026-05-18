Ordine dopo Genoa-Milan: "Ecco la morale che si deve ricavare"
Nel momento in cui servivano risposte immediate, il Milan ha reagito con una vittoria di grande importanza sul campo del Genoa. A Marassi i rossoneri hanno saputo imporsi in una gara complessa, intensa e spesso spezzettata, mostrando quella compattezza che nelle ultime settimane era mancata a tratti. La squadra di Max Allegri ha affrontato il match con pragmatismo e attenzione, senza concedere troppo agli avversari e sfruttando con freddezza gli episodi favorevoli.
Franco Ordine, nel suo editoriale sul Corriere dello Sport, ne ha parlato così: "Ecco allora la morale che si deve ricavare da questa domenica piena di sole per i milanisti partiti per Genova con il morale sotto i piedi e tornati a casa con la consapevolezza che non è tutto sbagliato e soprattutto non è tutto, proprio tutto, da rifare. Sul punto vale ancora una volta sottolineare quale sia la differenza scavata negli ultimi anni tra Inter e Milan: da quella parte la continuità è stato il segreto (stesso management nonostante i cambi di proprietà, Conte due anni, quattro Inzaghi e adesso Chivu), dalla parte rossonera un format che prevede ogni anno cambio di panchina, rivendita di calciatori per realizzare plus valenze così da non riuscire a costruire mai lo zoccolo duro indispensabile per i successi. Del Milan con lo scudetto del 2022 sono rimasti oggi solo in quattro (Maignan, Tomori, Saelemakers, Leao).
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