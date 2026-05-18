Il post social di Santiago Gimenez dopo la vittoria di Genova

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Santiago Gimenez ha voluto postare così sul proprio profilo Instagram dopo la vittoria di ieri sul Genoa. Il commento del messicano sui social

Santiago Gimenez, protagonista opaco della vittoria del Milan contro il Genoa ieri, ha voluto commentare e postare così i tre punti conquistati in casa dei rossoblù. Per il Bebote una stagione difficile quella che sta per finire, anzi forse mai iniziata del tutto. La caviglia non ha dato pace al bebote, costretto anche ad operarsi. Dopo un buonissimo avvio iniziato nello scorso gennaio, Santi Gimenez scompare nella passata stagione così come tutto il Milan allenato da Sergio Conceiçao. L’ultimo suo gol in campionato è datato 10 maggio 2025, la doppietta al Bologna a San Siro. Un evento raro, quasi biblico e che oggi assume ancor più importanza, amaramente purtroppo. Dopo di quello il Bebote non ha più segnato, finora in Serie A.

Nella scorsa stagione, a partire da gennaio 19 presenze e 6 gol. Bottino misero per quello fatto vedere in Olanda e anche in Nazionale. In questa stagione invece, messo sulmercato poco prima di Lecce-Milan, il messicano fece comunque una buona prestazione, segnando anche ma in fuorigioco. Poco di più. Fastidi fisici reiterati, un’alchimia che forse con Max Allegri non è mai sbocciata del tutto. Dopo Genoa-Milan quindi, il messicano ha quindi postato sul proprio profilo Instagram commentando così: “Importante vittoria oggi”.