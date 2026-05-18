I numeri del Milan senza Leao in campo in questo campionato: 7 vittorie su 9 gare e una media di 2,44 punti a partita

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Il Milan è tornato a vincere ieri sul campo del Genoa e ha fatto un passo importante verso la qualificazione alla prossima Champions League. I tre punti sono arrivati senza diversi giocatori assenti per squalifica, tra cui anche Rafael Leao, fermato per un turno dal Giudice Sportivo dopo essere stato ammonito da diffidato nel match contro l'Atalanta. Ma come sono i numeri del Diavolo senza Leao il portoghese in campo in questo campionato? Sette vittorie su nove partite giocate, 20 gol segnati e una media di ben 2,44 punti a partita.

Ecco l'elenco delle partite giocate dal Milan nella Serie A 2025-2026 senza Leao in campo:

Milan-Cremonese 1-2

Lecce-Milan 0-2

Milan-Bologna 1-0

Udinese-Milan 0-3

Milan-Sassuolo 2-2

Milan-Verona 3-0

Bologna-Milan 0-3

Milan-Torino 3-2

Genoa-Milan 1-2