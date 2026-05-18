Thuram e lo striscione contro il Milan: cosa rischia l'attaccante dell'Inter?

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Durante i festeggiamenti dell'Inter per lo scudetto, Marcus Thuram ha esposto uno striscione contro il Milan. C'è il precedente di Ambrosini nel 2007

Ieri l'Inter ha festeggiato la vittoria del scudetto con il classico pullman scoperto per le vie di Milano. Durante la festa, Marcus Thuram, attaccante nerazzurro, ha esposto due striscioni che aveva ricevuto dai tifosi: in uno c'era un ratto con la maglia rossonera, nell'altro invece c'era la scritta "I derby vinti mettili nel culo".

Nel 2007, durante i festeggiamenti del Milan per la vittoria della Champions League, aveva fatto molto discutere un gesto simile fatto da Massimo Ambrosini che alzò uno striscione sempre ricevuto dai tifosi con scritto "Lo scudetto (che quell'anno vinse l'Inter, ndr) mettilo nel culo". Come riporta sportmediaset, in quel caso il centrocampista rossonero fu deferito e pagò una multa dopo patteggiamento. Thuram rischia la stessa sanzione?